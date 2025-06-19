Пригородные поезда СЗППК перевезли в мае более 9,2 млн пассажиров

За май 2025 года пригородные поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезли в общей сложности более 9,2 млн пассажиров. Это соответствует уровню аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Лидером по популярности оказалось Финляндское направление: поезда на нем перевезли 3 млн пассажиров. Далее следуют Балтийское (2,4 млн), Витебское (1,9 млн), Московское (1,2 млн), Волховстроевское (667 тыс.) и Петрозаводское (47 тыс. человек).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородные поезда СЗППК перевезли около 1,3 млн пассажиров в июньские праздники.

Артемий Чулков