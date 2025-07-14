Сингапур и Лондон лидируют по тратам на люкс, Москва выпала из рейтингов

Сингапур и Лондон возглавили рейтинг городов с самыми высокими расходами на предметы роскоши по версии швейцарского банка Julius Baer. В топ-10 также вошли Гонконг, Монако, Цюрих, Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж и Милан. Дубай за год поднялся на пять позиций, став конкурентом традиционным центрам богатства.

Москва не попала в рейтинг из-за отсутствия данных после февраля 2022 года. Однако, по оценкам Fashion Consulting Group (FCG), цены на люкс в российской столице на 30% выше, чем в Сингапуре и Лондоне. Основные причины — нестабильный курс рубля, логистические сложности и санкции.

После ухода многих брендов россияне покупают люкс через параллельный импорт, байеров и ресейл. Например, сумка Bottega Veneta Parachute Small в Москве стоит 485 тыс. руб., тогда как в Сингапуре — 385 тыс. руб., в Лондоне — 370 тыс. руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дорого и еще дороже».