Дорого и еще дороже

Жители Сингапура и Лондона лидируют по расходам на предметы роскоши, выяснила швейцарская компания Julius Baer. В списке городов с самыми высокими тратами на люкс нет Москвы, поскольку международные исследователи после февраля 2022 года не получают данные о российской столице. В то же время из-за сложностей с логистикой и западных санкций люксовые товары в московских бутиках могут стоить на 30% дороже, чем в Сингапуре и Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сингапур возглавил в 2025 году ежегодно составляемый швейцарской компанией по управлению активами Julius Baer рейтинг городов по расходам жителей на предметы роскоши. Следом идет Лондон. На третьем и четвертом местах — Гонконг и Монако. Далее следуют Цюрих, Шанхай, Дубай, Нью-Йорк и Париж. На десятой строчке расположился Милан.

Как отмечают аналитики Julius Baer, Дубай за год поднялся на пять позиций и теперь является «серьезным конкурентом таким традиционным оплотам богатства, как Лондон, Монако и Цюрих». Это связано с тем, что начиная с пандемии в этот эмират начали переезжать миллионеры из разных стран, а после февраля 2022 года — состоятельные россияне.

Впрочем, после начала военного конфликта между Россией и Украиной Москва перестала попадать не только в рейтинг Julius Baer, но и схожие исследования других компаний.

Однако предметы роскоши в российской столице стоят в среднем на 30% дороже, чем в Сингапуре и Лондоне, подсчитали для “Ъ” в Fashion Consulting Group (FCG). Один из самых значимых факторов роста цен на люкс в России — нестабильный курс рубля, поясняет гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Значительная часть международных дорогих брендов ушла с российского рынка или приостановила деятельность в стране, однако россияне все еще могут купить их товары, например, в мультибрендовых бутиках или через байеров. Часть люксовых товаров по-прежнему попадает в бутики легально, если их закупочная стоимость не превышает установленного западными санкциями лимита €300 за единицу товара, напоминает госпожа Лебсак-Клейманс.

2,06 миллиарда долларов составил в 2024 году рынок люксовых товаров в России, по оценке Института развития предпринимательства и экономики

Основной объем коллекций поступает через параллельный импорт, разрешенный в России с 2022 года, говорит она. В этом случае товар поставляется через посредников и агентов, часто с использованием нескольких юрисдикций, поэтому цена для конечного потребителя может быть сильно выше закупочной.

Не желая переплачивать за люкс в местных бутиках, часть потребителей переключились на покупки через байеров или специализированные сервисы.

В первом случае товары заказываются через посредников, проживающих за рубежом, и просто отправляются в Россию в личных посылках. Консьерж-сервисы и платформы агрегируют заказы и предлагают доставку люксовых товаров из Европы и Азии.

Кроме того, продолжает Анна Лебсак-Клейманс, в России стал активнее развиваться рынок люксового ресейла, рассказывает. Цена люксовых товаров на вторичном рынке может быть значительно ниже, чем в бутиках или при покупке через сервисы доставки. Но даже в ресейле цены на люксовые позиции в российской столице значительно выше, чем в самых дорогих городах мира. FCG приводит в пример сумку Bottega Veneta Parachute Small. Через ресейл-платформу Tsum Collect в Москве ее можно купить за 485 тыс. руб. В бутиках Сингапура та же вещь в пересчете по курсу стоит 385 тыс. руб., Лондона — 370 тыс. руб., Милана — 356 тыс. руб.

Виктория Колганова