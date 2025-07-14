Суд в Петербурге постановил внести изменения в трудовую экс-сотрудницы Минкульта

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск первого заместителя генпрокурора РФ к Управлению Минкульта России по СЗФО, а также к бывшей сотруднице ведомства Надежде Болдыревой, которая уволилась по собственному желанию в 2024 году. Госпожу Болдыреву обязали представить на бывшее место работы трудовую книжку, основание для увольнения будет изменено на «утрату доверия», сообщила в своем Telegram-канале глава Объединенной пресс-службы судов (ОПС) города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Надежда Болдырева в период с 2015 по 2024 годы находилась на федеральной государственной гражданской службе в окружном управлении министерства и должна была предоставлять сведения о своих доходах. При этом, как отмечал истец, информация была недостоверной.

«В 2021 году Болдырева не указала свой доход в размере свыше 434 000 руб., занизила доход супруга на 74 000 руб. Скрыла информацию о счетах в трех банках у себя и в четырех банках у супруга»,— рассказывала ранее госпожа Лебедева.

В 2022 году ответчица не задекларировала доход своего супруга на общую сумму в 675 тыс. руб., не предоставила данные о его счетах в семи банках, а также информацию о своих счетах в двух кредитных организациях. В 2023 сведения не были предоставлены вовсе, говорится в материалах дела.

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Дарья Астанина