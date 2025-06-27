Полномочия мундепа из Волосовского района прекратили из-за конфликта интересов

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции. По ее результатам были досрочно прекращены полномочия главы администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что глава администрации МО Рабитицкое сельское поселение МО Волосовский муниципальный район Наталия Масленицына в нарушение закона не уведомила о возникновении конфликта интересов при заключении муниципальных контрактов. Исполнителем последних выступал аффилированный с ней индивидуальный предприниматель, отметили в прокуратуре.

В совет депутатов Рабитицкого сельского поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В итоге совет принял решение о досрочном прекращении полномочий госпожи Масленицыной и ее увольнении в связи с утратой доверия.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании по подозрению во взяточничестве депутата муниципального совета Кузьмолово Юрия Спицына.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Долгоиграющая шутка дошла до адресата».

Андрей Цедрик