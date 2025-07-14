В июне две трети петербуржцев приобрели жилье в новостройках для спасения капитала

В июне 2025 года две трети жителей Санкт-Петербурга приобрели квартиры в новостройках города для спасения своего капитала. Об этом со ссылкой на данные агентства маркетинговых исследований ORO пишет «Деловой Петербург».

Сегодня почти половина респондентов рассматривает недвижимость как альтернативу вкладам. Большинство жителей Петербурга, которые уже купили первичное жилье или планируют сделать это в течение года, — это семьи (80%, включая гражданские браки). 89% из их числа имеют постоянную работу, у 71% есть хотя бы один ребенок.

Как отмечают представители ORO, речь идет о потребителе, нацеленном на стабильность и улучшение текущих условий. Две трети аудитории — это люди в возрасте от 35 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Петербурге сократился до 27%.

Дарья Астанина