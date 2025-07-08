Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Петербурге сократился до 27%

В июне 2025 года ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в Санкт-Петербурге сократился на 6 процентных пунктов (п.п.) с января и составил 27%. Такие данные по итогам собственного исследования «Ъ-СПб» предоставили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как подсчитали эксперты рынка, квадратный метр в новостройках города на Неве сейчас стоит в среднем 274 тыс. рублей, на вторичном рынке — 216 тыс. руб. Сокращение разрыва произошло за счет более активного роста цен на «вторичку» (+2,9% к январю) при коррекции цены на новостройки (-2,3% к январю).

В целом по российским городам-миллионникам ценовой разрыв практически не изменился по сравнению с январем текущего года. В среднем он составил 33% в пользу новостроек против 32,9% в январе, увеличившись всего на 0,1 п.п., отмечают аналитики.

С начала этого года медианная стоимость одного «квадрата» на вторичном рынке российских мегаполисов выросла на 2,7%, тогда как стоимость метра в новостройках увеличилась на 3,6%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем инвестиции в участки под строительство жилья в Петербурге по итогам I полугодия составили 15,3 млрд рублей, сократившись за год на 58%.

Андрей Цедрик