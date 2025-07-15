Металлы и сырье дрогнули

В начале июля цены на большинство видов металлургического сырья, полуфабрикатов и металлов стабилизировались или даже показали рост. Однако, вероятнее всего, это краткосрочная реакция рынков на некоторое геополитическое равновесие в мире. Факторов давления на цены на металлы и металлургическое сырье остается больше, чем факторов поддержки, а стагнация китайского строительного сектора и сохраняющаяся жесткая внешнеторговая позиция США создают риски волатильности и дисбаланса на рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

По итогам недели, завершившейся 4 июля, большинство видов металлургического сырья, полуфабрикатов и металлов показали стабилизацию или рост цен в недельном сравнении, следует из обзора Kept. Так, снижение стоимости за отчетный период показали только уран (минус 2,08%, до $77 за фунт) и горячекатаный стальной прокат (минус 0,09%, до 58,6 тыс. руб. за тонну).

«Ситуация в черной металлургии оказалась менее позитивной,— сообщает в своем исследовании Kept.— Цены на железную руду, металлургический уголь и сталелитейную продукцию ощутимо снижались в июне из-за неясных перспектив развития сталелитейной отрасли в Китае и в целом по миру в свете тарифной политики США и геополитических конфликтов, а также снижения спроса в активно наращивающей производство стали Индии из-за сезона дождей» (подробнее см. “Ъ” от 14 июля).

Заметнее всего подорожали за отчетный период палладий (на 4,47%, до $1,13 тыс. за тройскую унцию), платина (на 3,35% до $1,37 тыс. за тройскую унцию), никель (фьючерс) — на 2,23%, до $16,9 тыс. за тонну и олово — на 2,32%, до $33,8 тыс. за тонну, следует из материалов Kept.

«Ключевыми факторами стали настроения на рынке на фоне ожидания окончания 90-дневного льготного периода для тарифов США и курс доллара США, который в первых числах июля немного ослабел, но потом начал отыгрывать свои утраченные позиции, что привело к волатильности цен и ограничило их более существенный рост,— поясняет руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко.— Помимо этого, повлияли и сообщения, что Канада отменила налог на цифровые услуги в целях продолжения торговых переговоров с США, что улучшило общие настроения на товарно-сырьевых рынках».

Но тренд на рост цен однозначно недолгосрочный, подчеркивает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) Валерия Багишвили.

«Рост был вызван скорее краткосрочными улучшениями настроений, а не решением структурных проблем спроса и предложения для сырьевых товаров,— говорит эксперт.— Подтверждение тому — падение цен LME на медь на прошлой неделе (7–11 июля) после новостей о введении пошлины на медь с 1 августа». Интересно, добавляет она, что протекционизм США уже спровоцировал ценовые дисбалансы: 11 июля премия цены на медь на Чикагской бирже по отношению к ценам в Лондоне превысила $2,6 тыс. за тонну. «После введения пошлины свободные объемы металла перенаправятся на прочие рынки и окажут давление на мировые цены»,— предупреждает она.

21,53 процента составил рост мировых цен на платину в июне относительно мая

Цены на большинство сырьевых товаров горно-металлургической отрасли в ближайшее время останутся волатильными, согласна Наталья Величко. С одной стороны, любые признаки улучшения общей экономической ситуации в Китае и в его секторе недвижимости, а также переговоры по торговым вопросам и снятие напряжения в отношении тарифной политики США будут существенным стимулом к росту цен на многие сырьевые товары — от алюминия, цинка, железа до угля и металлов для энергетического сектора, полагает она. С другой стороны, ограничивать рост цен будут укрепление курса доллара США к основным иностранным валютам, сохранение ставки Федрезерва без изменений, нарастание торгового противостояния в мире. Все это будет ухудшать настроения игроков на рынке и увеличивать ожидания по глобальной рецессии, прогнозирует госпожа Величко.

Нельзя исключить и того, что рост цен на отдельные металлы продолжится. В том числе из-за только что объявленных новых угроз со стороны США по введению пошлин, связанных с российским экспортом, допускает главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин. «Но хаотичная внешнеторговая политика администрации Трампа и тенденции к фрагментации мировой торговли продолжают создавать риски для темпов глобального экономического роста, а значит, и для спроса на сырьевые товары»,— заключает он. Если из-за американских пошлин производство внутри США все же начнет расти, вытесненные с рынка страны поставки будут усиливать ценовую конкуренцию, в том числе и на тех рынках, куда поставляется российская продукция, предостерегает он.

Полина Трифонова