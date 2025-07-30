Кулинарная кругосветка в Тарусе
Фестиваль «Вокруг света» в саду Ракицкого
Несколько лет назад на карте «города знаменитых дачников» появилась новая точка притяжения — возрожденный сад-дендрарий Николая Ракицкого. Сегодня сад стал не только местом притяжения для эстетов, но местом проведения гастрофестиваля под открытым небом.
В 1929 году в Тарусе видный ученый-агроном Николай Петрович Ракицкий (1888–1979) начал эксперименты с экзотическими растениями, пытаясь приспособить их к российской климатической действительности. Благодаря его усилиям здесь прижились румелийская сосна, китайский лимонник, татарский клен, маньчжурский орех. Вместе с супругой Софьей Федорченко Николай Петрович принимал у себя литераторов и художников, многие из которых обосновались в Тарусе. В их доме бывали Поленовы, Цветаевы, Борисов-Мусатов, Паустовский — в саду пили чай с вареньем, домашними повидлом и пастилой.
Более полувека усадьба Ракицкого простояла в запустении, пока в 2020 году ее не выкупила дизайнер и декоратор Евгения Жданова. Она присматривала себе дачу, а наткнулась на объект культурного наследия. Сад полностью расчистили, тщательно обследовав грунт и каждое растение, по дневниковым записям воссоздали клумбы и палисадники, проложили дорожки. В доме восстановили все обстановку — цветные витражи, подлинную деревянную мебель (одно из кресел — из дома Цветаевых), кружевные занавески и скатерти. Получилось уютно и со вкусом. Три года назад дом-музей и сад Ракицкого приняли первых посетителей.
Фестиваль «Вокруг света» в саду Ракицкого в Тарусе
Фото: Дарья Банифатова
Сначала гостям предлагали иммерсивные экскурсии с непременным чаепитием — к ароматному чаю подавали варенье и выпечку по рецептам агронома. Со временем гастрономическое направление выросло в полноценный кулинарный фестиваль под открытым небом. И это неслучайно. В 1920-х Николай Петрович возглавлял Комиссию по борьбе с голодом: учил людей готовить то, что растет под ногами, консервировать и сохранять продукты на долгий срок. Пропагандировал принципы безотходного производства: если варишь варенье из яблок, кожуру разумно использовать для повидла. Рассказывал, как сделать кофе из топинамбура и варенье из одуванчиков.
Николай Ракицкий написал две очень важные книги: «Обустройство садовых и придомовых участков» и «Обработка плодов и овощей в домашних условиях». Сто лет назад они спасли сотни людей от голодной смерти. Сегодня его идеи и растения из ботанической коллекции стали источником вдохновения — и легли в основу современных авторских блюд.
Фестиваль «Вокруг света» в саду Ракицкого в Тарусе
Фото: Дарья Банифатова
Первый гастрономический вечер в рамках фестиваля посвятили русской кухне, а приглашенным шефом выступил Владимир Мухин. Самый известный в мире российский шеф-повар представил гостям сет в русском стиле из девяти блюд: пирог с ревенем, мороженое из сирени, окрошка с белыми груздями, поданная в тарелках изо льда. В декоре welcome-стола на лужайке под жасминами были использованы раритетные экспонаты из коллекции Николая Петровича Ракицкого — старинное стекло, кухонная утварь, самовары. Живописную поляну уставили деликатесами из разных уголков России: можно было попробовать луховицкие огурцы, начиненные осетровой икрой, эклеры со сморчками, разные сорта томатов, соленья, поданные в тыквах, ароматный арбуз, пропитанный клубникой, в листьях крапивы. Шеф-повар приветствовал гостей в своей белоснежной фирменной куртке, но с сумкой через плечо, из которой торчал старинный опрыскиватель для растений.
Русский ужин от Владимира Мухина дал старт гастрономическому фестивалю «Вокруг света» — в течение всего лета 2025 года в саду Ракицкого известные шефы представляют блюда разных стран. Кулинарную программу дополнят выставки художников и предметных дизайнеров, модные показы и театральные зарисовки, раскрывающие эстетику и культуру того или иного народа. Запланировано четыре вечера, посвященных Италии, Франции, Китаю и Японии. Сама же концепция кругосветного кулинарного путешествия продолжает идею заложенного Ракицким почти сто лет назад сада-дендрария, в котором собраны самые разные растения со всего света.