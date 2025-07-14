В Екатеринбурге закончен второй этап строительства развязки в Академическом

Второй этап строительства развязки в Академическом районе Екатеринбурга завершен. Развязка на пересечении Объездной автодороги, улицы Вильгельма де Геннина и улицы Серафимы Дерябиной позволит решить проблему пробок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В настоящее время завершено строительства развязки, соединившей улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. На третьем этапе планируется возведение транспортной эстакады по Объездной автодороге. Развязка позволит исключить пересечение транзитных потоков и изменить схему организации дорожного движения.

В администрации сообщили, что длительность сигнала светофоров установлена в соответствии с интенсивностью транспортного потока и имеет 12 режимов работы, учитывающих интенсивность движения транспорта и пешеходов в разных направлениях. Кроме того, в период с 16:00 до 20:00 задействован наиболее эффективный режим работы, направленный на обеспечение приоритета въезда транспорта, в том числе общественного, в Академический район со стороны центральной части города.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге управление госэкспертизы по Свердловской области одобрило строительство дублера проспекта Космонавтов. На первом этапе будет проложена четырехполосная магистраль длиной 4,3 км, которая свяжет ЕКАД и улицу Фрезеровщиков, а на втором — транспортная развязка, которая позволит выезжать из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД.

Полина Щуцкая