В Екатеринбурге построят дублер проспекта Космонавтов

В Екатеринбурге будет построен дублер проспекта Космонавтов. Проект уже одобрен управлением госэкспертизы по Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о реконструкции автодороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Работы пройдут в два этапа. На первом этапе будет проложена четырехполосная магистраль длиной 4,3 км, которая свяжет ЕКАД и улицу Фрезеровщиков. Кроме того, через реку Пышму будет возведен мост, а ее русло переустроено.

На втором этапе построят транспортную развязку, которая позволит выезжать из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД.

По протяженности дороги планируется обустройство двух наземных нерегулируемых пешеходных переходов и велодорожки вдоль тротуара у лесопарка «Пышминские Озерки». Проект включает создание очистных сооружений, площадки пункта управления системой транспортной безопасности и трансформаторной подстанции.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер рассказал о строительстве участка трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. По словам главы региона, его откроют в июле. Протяженность дороги от Екатеринбурга до Казани составит около 800 км, до Москвы — порядка 1,6 тыс. км.

Полина Щуцкая