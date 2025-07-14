Турэксперт оценил стоимость отдыха в КНДР в 150 тыс. рублей

Член Российского союза туриндустрии Инна Мухина сообщила, что восьмидневный отдых в КНДР обойдется россиянам в 150 тыс. рублей. По ее словам, самый подходящий город для отдыха в этой стране — Вонсан.

«В стоимость входит перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсионная программа, страхование и визирование. Рекомендую поехать туда отдохнуть», — сказала госпожа Мухина «Газете.ру». Она также отметила, что документы на визу лучше подавать за 30-45 суток до самой поездки.

Курортный город «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Его площадь — 2,5 кв. километров, в комплекс входят 54 отеля, СПА, рестораны и развлекательные центры. «Поскольку КНДР — закрытая для всего мира страна, на пляжах, кроме российских и корейских туристов, больше никого не было», — описывает впечатления первой российской группы туристов госпожа Мухина в интервью для «Российской газеты».

Он добавила, что с пляжей Вонсана для туристов открывается экзотический вид на ракетный полигон для испытания баллистического оружия.

В июле стало известно, что в России может появиться назначенный авиаперевозчик на рейсах между Москвой и Пхеньяном. Разрешения на выполнение полетов у Росавиации запросила авиакомпания Nordwind, которая планирует выполнять рейсы дважды в неделю.

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