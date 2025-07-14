За неделю в Черноземье произошло 299 пожаров, один человек погиб

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 299 пожаров, в результате которых один человек погиб и еще как минимум пятеро пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

В Белгородской области ликвидировали 67 возгораний, из которых восемь произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Пожарные 33 раза ликвидировали возгорание сухой травы и мусора на общей площади 9,4 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 22 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 40 пожаров. Один человек пострадал. Подразделения МЧС России 16 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 54 пожар. Пострадал один человек. Подразделения МЧС России 50 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 42 пожара. Погиб один человек, два пострадало, эвакуировали пять человек. Пожарные 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировано 79 возгораний. Пострадавших и погибших на пожарах не было. Подразделения МЧС России 78 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 17 пожаров. Был спасен один человек, эвакуировано 30 человек, один пострадал. Подразделения МЧС России отреагировали на 30 дорожных происшествий.

С 30 июня по 6 июля в Черноземье произошло не менее 149 пожаров, в результате которых пять человек погибли и еще как минимум трое пострадали.

Ульяна Ларионова