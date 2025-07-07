За неделю в Черноземье произошло 149 пожаров, пять человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 149 пожаров, в результате которых пять человек погибли и еще как минимум трое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 27 возгораний, из которых девять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Пожарные пять раз ликвидировали возгорание сухой травы на площади 230 кв. м. Подразделения МЧС России 28 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 46 пожаров. Один человек погиб. Подразделения МЧС России 21 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 21 пожар. Погиб один человек. Подразделения МЧС России 45 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 14 пожаров. Никто не пострадал, эвакуировали 270 человек. Пожарные 34 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировано 26 возгораний. Пострадавших не зафиксировано, эвакуировали 15 человек, спасли трех. Подразделения МЧС России 61 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 15 пожаров. Три человека погибли, еще трое пострадали. Подразделения МЧС России отреагировали на 16 дорожных происшествий.

С 23 по 29 июня в Черноземье произошло 136 пожаров, в которых один человек погиб и еще как минимум четверо пострадали.

Егор Якимов