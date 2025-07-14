Действия футболиста Ламина Ямаля может проверить прокуратура

Министерство социальных прав Испании обратилось в прокуратуру с просьбой провести расследование по поводу вечеринки в честь 18-летия футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля на предмет нарушения закона об инвалидности. Об этом сообщает газета As.

Ранее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими костными дисплазиями Испании обвинила Ямаля в найме людей с карликовостью для развлечения. Представители организации выступили с заявлением, в котором сообщили, что «примут меры правового и общественного воздействия».

Министерство намерено выяснить, были ли принижены люди с карликовостью во время празднования совершеннолетия Ямаля. Согласно закону, в Испании запрещено устраивать шоу, которые высмеивают или унижают людей с ограниченными возможностями По данным As, испанское правительство стремится ужесточить наказания за подобные правонарушения и планирует ввести штрафы в размере от €600 тыс. до €1 млн.

В составе «Барселоны» Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. Вместе со сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы в 2024 году и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Таисия Орлова