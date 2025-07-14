Мост через реку Свирь на трассе «Кола» у Лодейного Поля разведут для пропуска судна

Во вторник, 15 июля, на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» состоится разводка железнодорожно-автомобильного моста через реку Свирь у Лодейного Поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Переправа окажется временно недоступна для автомобилистов с 12:50 до 15:00. В это время по реке Свирь будет проходить крупногабаритное судно, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по петербургской дамбе на внешнем кольце КАД ограничивали из-за проведения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Андрей Цедрик