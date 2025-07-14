Движение по петербургской дамбе ограничат из-за ремонта дорожного покрытия

В понедельник, 14 июля, вводятся временные ограничения движения транспорта на петербургской дамбе. Они связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на мосту водопропускного сооружения В-3 КМ129+900 внешнего кольца КАД, сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок дамбы, где планируют провести ремонт дорожного покрытия

Фото: Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Участок дамбы, где планируют провести ремонт дорожного покрытия

Фото: Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга

В частности, на период проведения работ с 14:00 до 17:00 14 июля окажутся перекрыты правая и средняя полосы автомагистрали. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться по левой полосе, уточнили в КЗС.

Водителей просят проявлять осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков и соблюдать скоростной режим.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях из-за ремонтных работ, которые начинают действовать в нескольких районах Петербурга с начала новой недели.

Андрей Цедрик