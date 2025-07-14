Кредитная зависимость ярославского бизнеса оказалась выше общероссийской

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних предприятий Ярославской области в 2024 году составила 62,3% при среднем показателе по России в 52% (50,5% в 2023 году), следует из исследования аналитической службы компании FinExpertiza.

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Средний показатель по Центральному федеральному округу выше общероссийского, но все же ниже ярославского — 57,1%. Больше, чем в Ярославской области, зависят от внешнего финансирования предприятия Тверской и Тульской областей — 63,5% и 65,5% соответственно.

В целом по стране критически зависят от кредитов компании в Ингушетии (заемные средства составляют 113,6% от совокупного капитала), Чечне (108,8%) и Дагестане (104,5%). Наиболее финансово независимые предприятия работают в Ханты-Мансийском автономном округе (19,6%), Вологодской (28,3%) и Сахалинской областях (29,9%).

Алла Чижова