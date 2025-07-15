В правительстве одобрили законопроект о поддержке гражданских жен погибших участников СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 14 июля поддержала законопроект, распространяющий меры господдержки на гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО). При этом к документу были высказаны замечания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, согласно законопроекту, суды смогут подтверждать фактические брачные отношения меду людьми, которые прожили вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. Инициативу внесли еще 30 января 2024 года главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также тогдашний первый вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак, однако из-за возникших разногласий рассмотрение вопроса затормозилось.

Как следует из отзыва Белого дома, норма о том, что данные о признанном судом браке вносятся в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), не согласуется с Семейным кодексом. Впрочем, это замечание авторы законопроекта уже пообещали устранить поправками ко второму чтению, согласно которым такие семейные отношения не будут называться браком, соответственно, внесение записи в ЕГР ЗАГС не понадобится (см. “Ъ” от 14 июля).

Именно этот момент стал главной причиной зависания законопроекта: его противники не хотели, чтобы неофициальные брачные отношения можно было называть браком. В то же время гражданские жены, в случае если фактические брачные отношения будут признаны судом, получат все те же льготы и выплаты, что и официальные супруги, а также возможность выступать в качестве наследника первой очереди.

Правкомиссия также посоветовала дополнить законопроект положением о возможности суда в исключительных случаях установить факт состояния в брачных отношениях при совместном проживании мужчины и женщины менее предусмотренных сроков. Кроме того, в Белом доме указали на недопустимость признания фактических брачных отношений, если одно из лиц уже состояло на тот момент в зарегистрированном браке. Эти замечания также планируется учесть ко второму чтению, сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Совет Думы поставил законопроект в повестку пленарного заседания 15 июля, хотя, по словам источника “Ъ”, этот вопрос вызвал бурную дискуссию.

Ксения Веретенникова