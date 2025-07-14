Пашинян прибыл во Францию для переговоров с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед этим глава армянского правительства находился с рабочим визитом в Брюсселе, где встретился с руководством Еврокомиссии и Евросовета.

О том, что в Елисейском дворце сегодня состоится встреча армянского премьера и французского президента, подтвердил Ереван и Париж. Другие подробности не приводились.

Франция — ближайший союзник Армении в Европе. Эмманюэль Макрон и Никол Пашинян встречались в Париже на полях саммита Франкофонии в октябре. Тогда французский лидер подтвердил решимость Франции поддерживать суверенитет и территориальную целостность Армении и пообещал поддерживать республику и дальше.

Лусине Баласян