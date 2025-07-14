57 свердловских муниципалитетов завершили 2024 год с профицитом бюджета

У 57 муниципальных образований Свердловской области бюджет по итогам 2024 года был профицитным, еще у 16 — дефицитным. Об этом сообщил министр финансов региона Александр Старков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общая сумма бюджетного дефицита составила 1,8 млрд руб., а профицита — 12,9 млрд руб. Бюджетные остатки в общей сложности составили 26 млрд руб., в общей сложности сумма выросла в 1,6 раз к прошлому году.

Объем муниципального долга в Свердловской области по итогам 2024 года снизился 4,8%, до 2,4 млрд руб. При этом в его структуре больше всего бюджетных кредитов — 94%, еще 6% — муниципальные гарантии, кредиты от кредитных организаций отсутствуют. У четырех муниципалитетов есть просроченная задолженность общим размером 76 млн руб., еще один — Верхнее Дуброво — превысил допустимый размер муниципального долга.

Анна Капустина