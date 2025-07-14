Цены на квадратный метр в Кисловодске достигли 196 тысяч рублей

Власти Ставропольского края опубликовали данные о средней стоимости квадратного метра жилья по округам и городам за третий квартал 2025 года. Информация размещена на региональном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Самые высокие цены на недвижимость зафиксированы в Кисловодске — 196 тыс. руб. за квадратный метр. На втором месте Пятигорск с показателем 155 тыс. руб., третье место занимает Железноводск — 135,8 тыс. руб.. В Ессентуках квадратный метр жилья стоит 135 тыс. руб.

К числу дорогих территорий края относятся также Предгорный округ и Ставрополь — 97 и 96,2 тыс. руб. соответственно. В Невинномысске за квадратный метр потребуется заплатить 95,5 тыс. руб.

Наиболее доступное жилье представлено в 21 округе, где стоимость квадратного метра не превышает 59,3 тыс. руб. Среди них Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Грачевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Красногвардейский, Курской, Левокумский, Нефтекумский, Новоалександровский, Новоселицкий, Петровский, Советский, Степновский, Труновский, Туркменский и Шпаковский округа.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что жителям Ставропольского края потребуется 4,7 года для накопления на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью 5,7 млн руб., что на 2,4 года быстрее показателя прошлого года. Ставрополье заняло 71 позицию из 85 в рейтинге регионов по доступности жилья.

Тат Гаспарян