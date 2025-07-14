Мошенники обманывали ярославцев под предлогом выдачи военного билета

В Рыбинске прокуратура направила в суд уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении двух местных жителей 33 и 38 лет. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что обвиняемые выманивали у людей деньги под предлогом выдачи военного билета без фактической службы.

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Следствие считает, что 38-летний рыбинец в 2022 году убедил родственницу своего знакомого в наличии возможности решить с помощью связей вопрос о выдаче ее сыну военного билета без прохождения службы. Он получил от пострадавшей 350 тыс. руб. и прекратил общение. У другого знакомого за решение подобного вопроса жители Рыбинска запросили 500 тыс. руб., но он обратился в полицию.

«Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ярославской области»,— сообщили в прокуратуре.

Обвиняемых будут судить по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.

Алла Чижова