В 2026 году из Петербурга в Кингисепп отправятся электропоезда на автономной тяге

С 2026 года в Кингисеппский район Ленобласти из Петербурга отправятся новые электропоезда на автономной тяге. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ленобласти Фото: администрация Ленобласти

Трехвагонный поезд на направлении Балтийский вокзал — Кингисепп — Ивангород будет заменен на новый шестивагонный состав, рассчитанный на 636 сидячих мест. Как рассказали в правительстве Ленобласти, он оснащен кондиционерами, USB-портами, откидными подножками, а также специальными местами для маломобильных пассажиров.

«С Балтийского вокзала до Сланцев дополнительные поезда будут курсировать ежедневно в дополнение к действующему расписанию»,— добавили в пресс-службе администрации региона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вокзальные комплексы Петербурга за полгода обслужили 18,9 млн пассажиров.

Дарья Астанина