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Двое погибших при ударе молнии в Тульской области были жителями Москвы

Два жителя Москвы погибли на пляже в Алексинском районе Тульской области при ударе молнии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

«Они отдыхали на даче и отправились купаться. Погибший ребенок к ним отношения не имеет, он был жителем Тульской области»,— добавили в пресс-службе. Одна из пострадавших женщин, по данным прокуратуры, также является жительницей Москвы.

Как рассказали в ГУ МЧС по области, при ударе молнии погибли три человека. При этом глава администрации района Павел Федоров заявил о четырех жертвах. По данным регионального Минздрава, двое пострадавших госпитализированы, еще двое — мужчина и подросток — получили медицинскую помощь на месте.

Управление СКР по Тульской области начало проверку по факту гибели людей на пляже. Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков взял ситуацию на личный контроль.

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