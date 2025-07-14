Замглавврача на Ставрополье оштрафовали за несвоевременный ответ пациенту

Заместитель главного врача Минераловодской районной больницы оштрафован на 5 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращения местного жителя. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Ставропольского края.

Минераловодская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Выяснилось, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края Минераловодская районная больница обратился местный житель по вопросу оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Заместитель главного врача не обеспечил своевременное рассмотрение обращения и не направил ответ гражданину в установленный срок.

По инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан) в виде штрафа.

Штраф оплачен в полном объеме.

Тат Гаспарян