Полиция задержала водителя, который оставил умирать пассажира после ДТП под Гатчиной

Сотрудники правопорядка задержали в Сосново 26-летнего уроженца поселка Шварцевский Тульской области, который 5 июля попал в ДТП на своем Ford Focus под Гатчиной, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился около пяти утра на 26 км автодороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». По неустановленной причине автомобиль съехал в кювет и перевернулся, 43-летний пасассажир машины скончался.

Водитель поспешил скрыться с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

К розыску беглеца привлекали сотрудников полиции Бокситогорского, Тихвинского и Приозерского районов. В настоящее время задержанный находится в отделе полиции Гатчинского района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека погибли в схожих ДТП с участием мотоциклов и электросамокатов на юге Петербурга.

Андрей Маркелов