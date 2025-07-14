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Орловской области спишут 2,18 млрд рублей госдолга

Правительство РФ спишет Орловской области задолженность по бюджетному кредиту на 2,18 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего госдолг будет списан 25 субъектам на общую сумму 42,7 млрд руб. Другие регионы Черноземья в перечне не представлены.

По новым правилам от февраля 2025 года регионы имеют возможность на списание до двух третей от задолженности по бюджетному кредиту, если ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. Размер списания соответствует объему средств, направленных субъектом на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.

«Средства, оставшиеся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно отразится на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, социальной сфере»,— отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В мае в правительстве Орловской области сообщали, что федеральные власти одобрили списание региону госдолга в 12,8 млрд руб.

Кабира Гасанова