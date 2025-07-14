Один срок за два процесса

В Москве суд повторно в заочном порядке приговорил к 14 годам колонии скандально известного банкира Георгия Беджамова, который давно скрылся от уголовного преследования за границей. Финансист признан виновным в хищении более 150 млрд руб. из Внешнеэкономического промышленного банка, бенефициаром которого господин Беджамов являлся. Первый приговор был отменен из-за технических ошибок в судебных материалах, но на конечный исход разбирательства они не повлияли.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Георгий Беджамов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Новый заочный приговор 62-летнему Георгию Беджамову вынесла судья Хамовнического райсуда Москвы Ольга Желязкова. Процесс продолжался немногим более двух месяцев и ожидаемо завершился признанием бывшего владельца Внешпромбанка виновным по всем пунктам обвинения.

Речь в деле шла о четырех эпизодах присвоения или растраты вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Банкир получил 14 лет колонии общего режима.

«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента задержания Беджамова Георгия Ивановича на территории РФ, судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

Стоит отметить, что это уже второй процесс по делу господина Беджамова. В первый раз материалы уголовного дела об одном из самых масштабных хищений из российских кредитных учреждений были переданы прокуратурой в суд в октябре 2023 года. Заседания и тогда проходили в отсутствие самого обвиняемого, который, как ранее сообщал “Ъ”, от уголовного преследования скрылся за границей и сейчас, по некоторым данным, может находиться в Лондоне.

Гособвинение в суде ссылалось на данные следователей МВД и помогавших им оперативников управления «К» ФСБ РФ. Согласно версии правоохранителей, с апреля 2009 года по декабрь 2015 года с помощью «выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия» было похищено примерно 157 млрд руб.

В итоге Георгий Беджамов был признан виновным и поэпизодно получил: за хищение 5,5 млрд руб.— шесть лет лишения свободы, за 7,6 млрд руб.— семь лет, за 33,7 млрд руб.— восемь, за 110,3 млрд руб.— девять лет. Путем частичного сложения наказаний окончательный срок составил 14 лет колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены два иска о возмещении ущерба — на 30 млрд руб. и 110,3 млрд руб. Суд сохранил в качестве обеспечительной меры арест, наложенный на найденные в России счета и имущество Георгия Беджамова.

Защитники осужденного обжаловали судебное решение в Мосгорсуде, называя его незаконным и необоснованным.

В частности, адвокаты указывали, что многие свидетели были «незнакомы с Беджамовым, в основу приговора положены показания свидетеля, заключившего досудебное соглашение, которые не могут быть достоверными». Также в жалобах шла речь о том, что доказательств о наличии умысла на совершение преступлений, инкриминируемых Беджамову, по мнению защиты, следствием добыто не было, кроме того, в ходе процесса был нарушен принцип состязательности сторон.

Защита просила полностью оправдать банкира. Рассмотрев жалобы, апелляционная инстанция приговор действительно отменила, но не на основании аргументов адвокатов, а лишь из-за того, что в тексте решения нашла техническую ошибку. Оказалось, что судья Диана Мищенко, председательствовавшая на первом процессе, перечисляя вменяемые Георгию Беджамову статьи УК и их части, в краткой резолютивной части приговора один раз пропустила цифру четыре. Соответственно, Мосгорсуд указал на «неправильное применение уголовного закона» и направил материалы на новое рассмотрение в ином составе суда.

Впрочем, как оказалось, на итоговый результат разбирательства это никак не повлияло, и повторный процесс для господина Беджамова завершился таким же приговором.

Получить комментарий защиты банкира по поводу второго приговора “Ъ” не удалось.

Стоит отметить, что, после того как Георгий Беджамов уехал в Великобританию и, по словам его представителей, практически не следил за касающимися его лично заочными судебными процессами, в России уже очные обвинения были предъявлены другим участникам хищений. Сначала бывшие президент Внешпромбанка Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова были обвинены в хищении средств кредитного учреждения на сумму 143 млрд руб. Обе признали вину и были приговорены Хамовническим судом в мае 2017 года к восьми с половиной и четырем годам лишения свободы соответственно. Госпожа Глушакова вскоре была условно-досрочно освобождена.

А в феврале прошлого года тот же Хамовнический суд вынес решение по обвинению в хищениях, которое на этот раз было предъявлено Ларисе Маркус, бывшему вице-президенту банка Али Аджину, который проходил свидетелем по первому делу, занимавшейся, по версии следствия, юридическим сопровождением сделок, а также сбором кредитных досье фиктивных юридических лиц Марине Клюевой и еще четверым экс-сотрудникам финансового учреждения. В итоге Лариса Маркус получила 13 лет, Али Аджин — 9 лет, остальные фигуранты — от 4,5 до 7 лет.

Сергей Сергеев