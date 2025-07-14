MWM: США могут отправить Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки Украине дальнобойных ракет JASSM для оснащения истребителей F-16. Об этом сообщил источник издания Military Watch Magazine.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракеты AGM-158, известные также как JASSM, загружают на самолет ВВС США на авиабазе Майнот (Северная Дакота) (январь 2023 года)

Фото: Zachary Wright / DVIDS Ракеты AGM-158, известные также как JASSM, загружают на самолет ВВС США на авиабазе Майнот (Северная Дакота) (январь 2023 года)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

В базовой модификации AGM-148A дальность ракеты составляет 370 км, а в варианте AGM-158B (или JASSM-ER) — 926 км. О том, что в пакет помощи Украине, о котором вскоре может объявить Дональд Трамп, войдут дальнобойные ракеты, прежде сообщали источники Axios.

Ракеты JASSM, поступившие на вооружение США в 2003 году, обладают высокой точностью наведения и могут нести боеголовку массой до 450 кг, при этом трудноуловимы для систем ПВО. В Европе JASSM сейчас есть на вооружении Польши и Финляндии.

14 июля Дональд Трамп обещал сделать важное заявление по России. Американские СМИ сообщали, что президент США может объявить о новом пакете помощи для обороны Украины. Это решение было принято после того, как Пентагон на несколько дней приостановил поставки оружия Киеву для проверки собственных запасов.

Лусине Баласян