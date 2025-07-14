Axios: Трамп объявит о передаче Украине наступательного оружия

Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник объявить о новом плане вооружения Украины, который будет включать наступательное оружие. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Два собеседника Axios сообщили об основаниях полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Однако ни один из источников не был в курсе окончательного решения.

«Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным»,— заявил сенатор Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) изданию.

В телефонном разговоре 3 июля президенты России и США обсуждали конфликт на Украине. Господин Трамп настаивал на быстром прекращении боевых действий, а Владимир Путин подтвердил готовность России к поиску дипломатического решения. После разговора президент США заявил об отсутствии прогресса.

На прошлой неделе господин Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».