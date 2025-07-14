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Семья грибников нашла в лесу под Лугой тайник с 60 кг синтетических наркотиков

Семья из Ленобласти сделала неожиданную находку во время тихой охоты в лесах под Лугой, сообщает 78.ru. В земле оказались закопаны мешки с синтетическим наркотиком. Укромное место было скрыто еловыми ветками.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские изъяли из тайника более 60 кг запрещенных веществ. Теперь оперативникам нужно понять, кто причастен к незаконному обороту наркотиков и как задержать злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики задержали в городе на Неве гражданина Эквадора при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков.

Андрей Маркелов

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