Доходы свердловских муниципалитетов от «упрощенки» выросли в 1,7 раз за год

Доходы муниципалитетов Свердловской области от сборов по упрощенной системе налогообложения (УСН) по итогам 2024 года выросли в 1,7 раз (на 5,9 млрд руб.), сообщил министр финансов региона Алексей Старков на заседании совета представительных органов муниципальных образований региона. Он пояснил, что увеличение связано с ростом доходов субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство) и индивидуальных предпринимателей, которые оформляют такой режим налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Свердловской области Александр Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр финансов Свердловской области Александр Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В общей сложности доходы бюджетов составили 312 млрд руб., в том числе 112 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Объем доходов от НДФЛ (налога на доход физических лиц) вырос на 24,8% из-за роста зарплатного фонда. Собранные налоги на землю и на имущество выросли на 15% (1 млрд руб.) за счет роста налоговой базы и повышения собираемости.

Ранее заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов рассказал, что число субъектов МСП в Свердловской области с 2020 по 2024 год увеличилось со 193 тыс. до 213 тыс., а занятых в этом секторе граждан — с 754 тыс. до 945 тыс. человек. Он отметил, что меры поддержки для бизнеса стремятся ориентировать не на количественные показатели, а на качественные, в том числе помогая малым предприятиям перейти в средние, а им — в крупные.

Анна Капустина