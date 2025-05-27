Локальность глобального уровня

ИД «Коммерсантъ-Урал» провел конференцию «Знай наших: Урал», где участники обсудили, необходим ли предпринимателю маркетинг, может ли глобальный бренд быть локальным и нужно ли бизнесу привлекать заемные средства. Эксперты пояснили представителям местного бизнеса, какие меры поддержки они могут получить и как не попасть под действие обновленного закона об отмывании средств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Число субъектов малого предпринимательства в Свердловской области с 2020 по 2024 год увеличилось с 193 тыс. до 213 тыс., а занятых в этом секторе граждан — с 754 тыс. до 945 тыс. человек, рассказал на конференции заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.

Он отметил, что сейчас меры поддержки стараются ориентировать не на количественные показатели развития бизнеса, а на качественные

В частности, в приоритете помощь бизнесу в переходе из микропредприятий в малые, а затем — в средние. В 2025 году в регионе планируют помочь субъектам МСП привлечь 12,5 млрд руб. с помощью гарантийной поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), а также предоставить 1,15 млрд руб. займов из средств фонда.

Говоря о сложностях предпринимательства в современных реалиях, заместитель управляющего уральским филиалом ПСБ по массовому сегменту Алексей Ляшенко отметил недавние изменения в 115-ФЗ («О противодействии отмыванию доходов»), которые вступят в силу с 1 июня.

Он отметил, что Росфинмониторинг сможет блокировать счета предпринимателей в одностороннем порядке, если заподозрит их в обналичивании средств.

Представитель банка посоветовал бизнесу стараться проводить расчеты безналично, подробно указывать назначения платежей и предоставлять банку необходимые документы по запросу.

Участники конференции также обсудили, насколько на бизнес влияет сила бренда. Так, основатель и дизайнер ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин пояснил, что главная задача для современного бизнеса — создавать что-то новое, чего никогда не было и что двигало бы экономику, поскольку большинство традиционных отраслей уже достигли порога.

«Мы несем культурный код региона. Мы создаем новые продукты, но несем наши художественные ценности»,— сказал он.

Президент ассоциации «Рослегпром», глава ГК «Портновская мануфактура Shishkin» и создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин предположил, что «уральский характер» и «пассионарность уральских бизнесменов» — это большая склонность к риску и трудолюбие. Он заявил, что «не верит» в маркетинг. По его словам, сторителлинг и другие инструменты могут быть полезны для старта и помогут развиться в том случае, если у товара мало других конкурентных преимуществ.

«Я искренне убежден, что в век высокой конкуренции нужно искать "голубые океаны", а не вариться в этих "красных океанах", создавать по-настоящему уникальное и все время работать над качеством»,— сказал он.

Господин Шишкин дал предпринимателям совет не бояться использовать заемные капиталы, поскольку, по его мнению, только на таких условиях возможно серьезное масштабирование бизнеса. Он предположил, что в дальнейшем конкуренция на рынке будет только расти, что приведет к повышению барьеров для входа в бизнес.

По словам Дмитрия Шишкина, мода на локальное сейчас распространяется по всему миру, в том числе в России покупатель «голосует рублем» за отечественные товары, даже если они уступают зарубежным по характеристикам.

«Этот тренд надо ловить. Пока призывы и модные фразы имеют вес, на этом выезжают, но долго на этом не продержишься»,— заявил он.

«Абсолютно согласен с предыдущими спикерами, что настоящий бренд без качественного продукта не построить. Но я верю в маркетинг»,— заявил креативный директор Be Brand People Юрий Ефремов. В качестве примера сочетания продукта и маркетинга он привел кейс Пышминской птицефабрики (Тюменская область), которая содержит птиц не в клетках, а в помещениях с гнездами, где они могут прогуливаться.

«Мы сделали бренд яиц. Казалось бы, это биржевой продукт, который сети покупают исключительно за счет цены, но нам удалось посмотреть на это иначе»,— сказал господин Ефремов.

По его словам, благодаря маркетингу продукция локального бренда смогла попасть на полки федеральных сетей и выйти за пределы Уральского федерального округа (УрФО).

В качестве преимуществ локального бизнеса господин Ефремов отметил его гибкость, которая позволяет без многоэтапных согласований внедрять инновационные решения.

«Можно очень быстро формировать гипотезы, тут же их применять и адаптировать»,— пояснил он.

Также в качестве плюсов господин Ефремов отметил близость локального бренда к аудитории и его аутентичность и «нишевость», которые сейчас в тренде.

Еще одной темой мероприятия стал переход в e-comerce. Руководитель департамента реализации проектов поддержки предпринимательства Wildberries и Russ Юлия Полетаева рассказала, что маркетплейс старается поддерживать именно локальные производства, поскольку от этого выигрывает как ассортимент самой площадки, так и бренды, и итоговый потребитель. В частности, площадка организует обучение по аспектам ведения бизнеса для предпринимателей, а сейчас рассматривает запуск финансовой поддержки. Дмитрий Шишкин в разговоре с журналистами отметил, что маркетплейсы могут стать хорошим стартом для бизнеса, однако посоветовал развивать собственную идентичность, в том числе развивать свои каналы и точки продаж и представлять свои товары в мультибрендовых магазинах.

Анна Капустина