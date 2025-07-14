Три человека пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

Город Алешки Херсонской области подвергся ударам ВСУ. Ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, среди пострадавших — одна женщина. Еще двое мужчин подорвались на минах. Всех доставили в местную больницу.

При обстрелах ВСУ поврежден частный жилой дом в Каховке, добавил господин Сальдо. Под удары также попали Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Заводовка и Каиры.