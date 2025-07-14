Студента из Глазова осудили за поджог релейного шкафа на железной дороге

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 19-летнему студенту из Глазова по статье 281 УК РФ «Диверсия»: он поджег релейный шкаф на железнодорожных путях Горьковской железной дороги в Глазовском районе, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Установлено, в июне 2024 года неизвестный предложил в Telegram молодому человеку поджечь релейный шкаф, необходимый для сигнализации, автоматического управления и контроля за движением поездов. Диверсионный акт был необходим для «подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ». После получения координатов местонахождения релейного шкафа и инструкции по способу его поджога ночью 14 июня подсудимый совершил диверсию.

ОАО «РЖД» был причинен ущерб в сумме почти 17,7 тыс. руб. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он осужден на 12,5 года с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее за поджоги объектов транспорта и вышек сотовой связи в Удмуртии и других регионах РФ были задержаны пятеро россиян 1974, 2008, 2010 и 2011 годов. Четверо из них — несовершеннолетние. По данным силовиков, фигурантов вовлекли в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины через Telegram и открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке. На них также возбуждены уголовные дела за диверсию, теракт и умышленное повреждение или уничтожение имущества (ст. 281, ст. 205 и ст. 167 УК).