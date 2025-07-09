Пятеро россиян задержаны за поджоги объектов транспорта в УР и других регионах

Пятеро россиян, четверо из которых несовершеннолетние, задержаны за поджоги объектов транспорта и вышек сотовой связи в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае, сообщили «ТАСС» в Центре общественных связей ФСБ. По данным силовиков, фигурантов вовлекли в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины через Telegram и открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке.

На задержанных 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения возбуждены уголовные дела за диверсию, теракт и умышленное повреждение или уничтожение имущества (ст. 281, ст. 205 и ст. 167 УК). По статьям о диверсии и теракте предусмотрено от 15 лет лет лишения свободы до пожизненного.