Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о гибридном автомобиле, который был представлен на выставке в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zeekr Фото: Zeekr

Марка Zeekr, принадлежащая концерну Geely, представила в Китае серийную версию большого гибридного кроссовера 9X, который теперь станет новым флагманом бренда и восьмой моделью в линейке. Серийное производство автомобиля начнется в третьем квартале нынешнего года, а предсерийный прототип показали публике на Шанхайском международном автосалоне. Без преувеличений могу сказать, что на упомянутой выставке эта новинка была главным шоу-стоппером. Разглядеть автомобиль вживую было практически невозможно, потому что он постоянно был облеплен толпой журналистов и блогеров. Хорошо, что на стенде догадались повесить огромный экран — только на нем машину можно было увидеть во всех ракурсах.

Слово «большой» в характеристиках Zeekr 9X — это тоже не преувеличение. Длина кузова — больше 5 м, а длина колесной базы — больше 3 м. Гибридная установка состоит из бензинового мотора мощностью 275 л. с., но все эти силы используются для того, чтобы крутить генератор, вырабатывающий ток. Колеса же вращают электродвигатели, развивающие в совокупности 1381 л. с. То есть до «сотни» эта махина стартует за 3,1 секунды. А максимальная скорость внедорожника ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Этим, конечно, рекорды Zeekr 9X не ограничиваются. Благодаря 900-вольтовой батарее восполнить ее заряд от 20% до 80% можно всего за 9 мин. Представители Zeekr заявили, что 9X может заряжаться быстрее, чем 99% серийных электромобилей в мире. Только на электричестве машина может проехать 360 км, а с полностью заряженной батареей и полным баком топлива автономный пробег превысит 1,5 тыс. км. Причем километры эти не обязательно должны быть асфальтовыми — Zeekr 9X оснащен двухкамерной двухклапанной пневмоподвеской, способной поднимать автомобиль почти на 30 см над дорогой. И все эти радости скорости, проходимости и комфорта будут доступны шести пассажирам. У кроссовера три ряда сидений, по два кресла в каждом.

Дмитрий Гронский