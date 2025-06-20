Не китайское предупреждение, но уже звоночек

Одной из тем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала борьба с киберпреступностью. Только за прошлый год, по данным экспертов, телефонные аферисты украли у россиян почти 300 млрд рублей. Однако в этом году цифра может вырасти до 340 млрд, учитывая текущую динамику. Глава профильного комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что нынешний год может стать поворотным в войне с мошенниками, жертвами которых становились и его коллеги. В этом, по его словам, поможет создание государственной платформы, аналог которой существует в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году российские граждане перевели мошенникам 295 млрд рублей, но если текущая динамика сохранится, то по итогу 2025 года цифра может составить — 340 млрд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В 2024 году российские граждане перевели мошенникам 295 млрд рублей, но если текущая динамика сохранится, то по итогу 2025 года цифра может составить — 340 млрд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2024 году российские граждане перевели мошенникам 295 млрд рублей, но если текущая динамика сохранится, то по итогу 2025 года цифра может составить — 340 млрд. Сейчас она уже превышает 70 млрд рублей. С такой печальной статистики начала сессию на ПМЭФ телеведущая Ольга Скабеева, которая выступила модератором встречи, посвященной борьбе с киберпреступлениями. Автор программы «60 минут» опиралась на соответствующую информацию «Сбера». В марте на заседании Совета федерации ее сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Топ-менеджер также был участником и данной сессии.

Господин Кузнецов заявил, что каждый день жертвами аферистов становятся 50–70 тыс. человек.

«Схемы стали более такими изворотливыми, что люди стали больше верить этому. Если исходить из этой статистики, то из 100% звонков россияне примерно в 30% (случаев) не берут трубку, увидев незнакомый телефонный номер. Много это или мало? Я считаю, очень мало. 70% — колоссальная цифра»,— подчеркнул он.

Спикер добавил, что только 40% из них начинают догадываться, что с ними говорят злоумышленники. В итоге один человек из ста попадается на удочку и переводит деньги. Пик, по его словам, пришел на март прошлого года — тогда было совершено 20 млн звонков от преступников. Мошенники уже достаточно давно научились подделывать голоса и внешность, выдавая себя за родных жертвы. Зампред банка предостерег, что благодаря ИИ всего за пару лет в сфере киберпреступности произойдет настоящая революция, которая позволит аферистам уверенно общаться с русскоязычными гражданами из любой точки мира.

Взявший слово председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский со свой стороны тоже назвал этот год поворотным. Так, парламентариями были приняты такие меры, как «период охлаждения» на оформление кредитов — особенно в сети, самозапрет на онлайн-займы и выпуск SIM-карт и введение принципа «второй руки», который требует подтверждения операций доверенным лицом.

Эксперт также указал, что в банкоматах начнут действовать новые антифрод-системы.

«Надо бить по инструменту! Весной мы приняли первый большой правительственный пакет законопроектов против мошенничеств (второй большой пакет будет рассматриваться осенью). Штурмовали буквально за месяц! Дмитрий Юрьевич Григоренко (заместитель председателя правительства) возглавлял эту работу. В этой работе нам помогал весь IT-сектор нашего крупного бизнеса, банки, сотовые операторы, телеком, понятно, спецслужбы»,— пояснил он.

Господин Боярский отметил, что его коллеги по нижней палате также неоднократно становились жертвами киберпреступников. Чаще всего это происходило через «иностранный мессенджер». «Депутатов Государственной думы тоже развели! Я могу сказать, что это человек двенадцать, которых от имени руководства на разные суммы, но очень чувствительные, так или иначе, запутали»,— рассказал он.

Сергей Боярский посетовал, что если отечественные сотовые операторы уже объединились и меняются базами дискредитировавших себя номеров, то WhatsApp и Telegram «плевать на всех хотели» и не предоставляют правоохранителям информацию о «бенефициарах».

На уточняющий вопрос госпожи Скабеевой, «подводит» ли сейчас слушателей депутат к тому, что эти сервисы надо запретить, господин Боярский прямого ответа не дал, но напомнил, что не так давно был принят закон о создании многофункциональной национальной платформы, которая сможет, по его мнению, «импортозаместить» иностранные приложения, к которым, по всей видимости, он относит и разработанный петербуржцами Павлом и Николаем Дуровыми Telegram. Последний, напомним, был задержан во Франции в августе прошлого года. Тогда власти республики обвинили его в том, что бизнесмен способствовал совершению преступлений из-за отсутствия модерации в приложении и недостаточного сотрудничества платформы с местными правоохранительными органами. Тогда в крупных российских городах прошли акции поддержки арестованного предпринимателя.

Политик заверил, что российское ноу-хау будет не только, ясное дело, надежным и безопасным, но и «понятным» для «нашей правоохраны». Среди стран, которые обладают подобной разработкой, он выделил Японию, Китай и Корею — какую из двух, правда, не уточнил, но при этом заключил, что национальный мессенджер станет «осознанным суверенным выбором россиян».

Несколько обнадеживающе прозвучала фраза парламентария, что госмессенджер будет «конкурентоспособным», что, по крайней мере в теории, подразумевает наличие и других игроков на рынке.

Днем ранее на деловой сессии ПМЭФ «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством» заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что за пять месяцев 2025 года было зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере. Из них свыше 189 тыс. — это дистанционные кражи и мошенничество. «У нас первые четыре месяца была тенденция небольшого снижения. К сожалению, за пять месяцев тенденция прекратилась»,— признал генерал-майор юстиции.

Андрей Кучеров