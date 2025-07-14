Экс-руководителя спортучреждения в Северной Осетии подозревают в мошенничестве

Следственное управление МВД по Северной Осетии-Алании возбудило уголовное дело против бывшего руководителя государственного спортивного учреждения республики, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с марта по декабрь 2024 года экс-чиновник заключил фиктивные договоры между госучреждением и владикавказской компанией на услуги по обеспечению проезда с организациями-посредниками в сфере пассажироперевозок. Документы с недостоверными сведениями направлялись в компетентные органы для получения финансовых выплат.

Следствие установило, что часть денежных средств подозреваемый присвоил. В результате противоправных действий республиканскому спортивному госучреждению причинен крупный имущественный ущерб. О какой сумме идет речь, ведомство не уточняет.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тат Гаспарян