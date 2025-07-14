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Смольный показал итоги дорожного ремонта на Лабораторной улице

В Калининском районе Петербурга завершили ремонтные работы на Лабораторной улице. Фотоотчет 14 июля опубликовала Государственная административно-техническая инспекция.

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Фото: ГАТИ

Фото: ГАТИ

Фото: ГАТИ

Фото: ГАТИ

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Фото: ГАТИ

Фото: ГАТИ

Фото: ГАТИ

Фото: ГАТИ

На километровом участке дорожники уложили более 8 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также восстановили благоустройство, отчитались по итогам проделанных работ в ГАТИ.

В Смольном подчеркнули, что Лабораторная улица обеспечивает доступ к Техническому колледжу управления и коммерции, а также к Садово-архитектурному колледжу.

«Учитывая близость учебных заведений вдоль улицы, проведение ремонтных работ приобретает особое значение для обеспечения безопасности всех участников движения»,— отмечается в сообщении инспекции.

В Смольном также уточнили, что на текущий год в Калининском районе Петербурга запланирован ремонт улицы Демьяна Бедного протяженностью около 2 км. Там предполагается обновить дорожное полотно, локально отремонтировать тротуары и нанести новую разметку.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях из-за ремонтных работ, которые начинают действовать еще в нескольких районах Петербурга с начала новой недели.

Андрей Цедрик

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