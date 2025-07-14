«Главным призом девушки часто называют Энрике Иглесиаса»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о жизни и доходах бывшей российской теннисистки вне корта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: annakournikova Фото: annakournikova

Обычно спортсмены становятся звездами после того, как добились серьезных успехов в своем виде. Но есть и исключения. Анна Курникова — настоящая звезда тенниса в 1990-е. Только вот чудеса — в индивидуальном разряде эффектная блондинка не выиграла ни одного турнира WTA. Были победы в парном разряде, но в теннисе это ценится значительно меньше. Да и выступала Курникова вместе с лучшей теннисисткой тех лет Мартиной Хингис.

Но Анну все равно хотели видеть как на корте, так и вне его. Особенно мужчины, разумеется, что неудивительно. В 2004-м, например, Курникова заняла девятое место в списке 100 самых сексуальных женщин мира. Один из спортивных порталов назвал ее самой сексуальной теннисисткой мира. Понятно, что с такими титулами недостатка в ухажерах у звезды не было. Первый громкий скандал случился, когда Анне было всего 15 лет. Роман с хоккеистом Сергеем Федоровым, которому тогда стукнуло 27, обсуждали не только в России. Так же, как и попытку другого хоккеиста, Павла Буре, отбить девушку у коллеги по цеху.

Курникова, даже проигрывая на больших турнирах, заставляла говорить о себе. На Уимблдоне в 2002-м она вышла на корт в черных шортах, нарушив дресс-код. А потом еще и журналисту British Broadcasting Corporation нахамила. Операторы просто обожали планы спортсменки снизу, ведь юбки у нее всегда были очень короткими. Конечно же, недостатка в рекламных контрактах тоже не было. Но главным призом девушки таблоиды часто называют Энрике Иглесиаса, с которым она и сейчас вместе.

При этом официально певец на Курниковой не женился, и прессу до сих пор интересует эта пара. Так что в свои 44 года Анна Курникова по-прежнему звезда, хотя не выходила на корт больше 20 лет. Западная пресса даже не всегда называет ее бывшей теннисисткой. Еще бы, на модельном бизнесе и рекламных контрактах Курникова заработала больше $50 млн.

Владимир Осипов