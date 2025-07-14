Путин указал на недостаточность мер по борьбе с онкологическими заболеваниями в регионах

Президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам попросил вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах. Президент указал, что работа в этом направлении ведется активная, но тем не менее, есть регионы, в которых мало соответствующих медицинских учреждений.

На совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России построено уже 18 новых онкологических диспансеров (за какой период — не уточнил), а также 569 амбулаторных центров онкологической помощи. Он отметил, что диагностике онкологических заболеваний способствует и диспансеризация — 61% заболеваний выявлено на первой-второй стадии.

«Между тем у нас есть регионы, где уровень онкозаболеваний достаточно высокий, но новых учреждений [по борьбе с ними] пока там не появляется. Я некоторое обращение губернаторов вам уже переправил. Прошу обратить на это внимание»,— отметил Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Голиковой.

Она в ответ отметила, что этот фактор сейчас учитывается при планировании бюджета на 2026-2028 гг., и все поручения на этот счет будут реализованы.

Полина Мотызлевская