Спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки ушел в отставку

Председатель думы Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) Дмитрий Уреки сложил свои полномочия, следует из сообщения на странице думы во «Вконтакте». Он сам подал заявление об отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Пыть-Яха Фото: Дума Пыть-Яха

«Принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы города Пыть-Яха Уреки Дмитрия Петровича 15 июля 2025 года, в связи с отставкой по собственному желанию»,— указано в сообщении думы. Новый председатель избран не был.

Напомним, в апреле этого года Дмитрий Горбунов оставил пост главы города после приезда в город губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука. Его отставке предшествовал конфликт жителей и муниципальных органов власти.

В частности, на публичных слушаниях о внесении изменений в устав Пыть-Яха жители потребовали исключить возможность руководства думы осуществлять деятельность на постоянной основе и лишить пенсионного обеспечения мэра, спикера и вице-спикера думы, председателя счетно-контрольной палаты Пыть-Яха и его заместителя. Дмитрий Уреки тогда указал, что внести такие поправки невозможно, поскольку ранее аналогичное решение думы было отменено судом.

Анна Капустина