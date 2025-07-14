В Воронежской области сохраняется пятый класс пожарной опасности

В Воронежской области действует пятый класс пожарной опасности из пяти возможных, из-за чего там ввели оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, непогода ожидается в регионе как минимум до 6:00 16 июля.

В остальных областях макрорегиона прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, из-за чего в них введен желтый уровень погодной опасности. В Белгородской, Курской и Орловской областях предупреждение будет действовать до 9:00 16 июля, в Липецкой — с 18:00 14 июля до 6:00 16 июля, в Тамбовской — до 6:00 16 июля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

На выходных в Кантемировском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров на пшеничных полях.

Алина Морозова