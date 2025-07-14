Дом Киплинга выставлен на продажу за 3,6 млн фунтов

Викторианский особняк Arundel House в деревне Тисбери (Великобритания), в котором жил писатель Редьярд Киплинг, выставлен на продажу. Как следует из объявления на сайте Mansion Global, особняк продается за £3,6 млн (около 379,7 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редьярд Киплинг

Фото: Bonhams / Wikipedia Редьярд Киплинг

Фото: Bonhams / Wikipedia

Дом был построен в конце XIX века. Автор «Книги Джунглей» и лауреат Нобелевской премии по литературе Редьярд Киплинг провел здесь несколько месяцев в 1894 году, когда его родители жили неподалеку, в особняке Gables. Тот тоже выставлялся на продажу и был продан в 2021 году.

В Arundel House какое-то время также проживал британский художник и иллюстратор Пол Харди. Перед тем как особняк был выставлен на продажу, он был отремонтирован и оснащен современными удобствами. В доме шесть спален, кухня с мраморными столешницами, тренажерный зал и студия. На участке расположены гостевой коттедж, ландшафтный сад и беседка с печью.

Особняк уже продавался в 2013 году за £1,2 млн. Имя покупателя тогда не раскрывалось.

Семен Тумайкин