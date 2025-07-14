Рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год

Планировавшийся в августе рок-фестиваль «Ветер Сибири» в этом году не состоится. Мероприятие перенесли на следующий год, сообщили его организаторы.

С чем связан перенос, не уточняется. «К нашему огромному сожалению, "Ветер Сибири" не сможет пройти в указанные ранее дни, и мы вынуждены перенести фестиваль на август 2026»,— сказано в пресс-релизе на сайте фестиваля.

Организаторы заверили, что «никакие обстоятельства не смогут завершить эту историю», и мероприятие обязательно состоится, потому что «Сибирь достойна иметь собственный рок-фестиваль».

Первый «Ветер Сибири» состоялся в 2022 году. В этом году планировалось третье по счету мероприятие, фестиваль должен был пройти с 1 по 3 августа на площадке аэродрома «ОбьГЭС» в Новосибирске. Участие в нем подтвердили более 20 музыкальных коллективов из России и Казахстана, в том числе Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин, группа «7Б».