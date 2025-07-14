Экс-глава оборонного завода в Башкирии не смог обжаловать продление ареста

52-летнему бывшему временно исполняющему обязанности гендиректора ФКП «Авангард» (входит в ГК «Ростех») Станиславу Шевчуку не удалось в Верховном суде Башкирии обжаловать продление ареста. Он будет находиться в следственном изоляторе до 24 августа, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики.

Господину Шевчуку, возглавлявшему завод с 2023 по 2024 год, инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено из-за контрактов, заключенных оборонным заводом на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования, общей стоимостью около 2 млрд руб. В мае также был задержан замруководителя предприятия по инвестициям и развитию Михаил Богоявленский.

По версии следствия, Станислав Шевчук и Михаил Богоявленский без замечаний приняли результаты строительно-монтажных работ на предприятии, хотя они фактически были сорваны по вине подрядчика, а договор расторгнут. Общая стоимость контрактов оценивалась в 51 млн руб.

Станислав Шевчук вину не признает, сообщила «Ъ» его адвокат Гульшат Камалтдинова. По ее словам, в арбитражном суде Башкирии идут разбирательства по искам «Авандарда» к подрядчикам. Предприятие намерено через суд добиться выполнения спорных работ, отметила адвокат.

Майя Иванова