В «Авангарде» расследования

Верховный суд Башкирии оставил под арестом заместителя руководителя Федерального казенного предприятия «Авангард» по инвестициям и развитию Михаила Богоявленского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки 35 млн руб. Бывшему врио гендиректора предприятия Станиславу Шевчуку инкриминируют злоупотребление полномочиями. Причиной уголовного дела стали контракты, заключенные оборонным заводом на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования. Общая стоимость договоров составила около 2 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского райсуда Уфы, арестовавшего в апреле бывшего замруководителя ФКП «Авангард» по инвестициям и развитию 43-летнего Михаила Богоявленского. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе райсуда. Обвиняемый содержится в уфимском СИЗО №1.

Бывшему врио гендиректору предприятия 52-летнему Станиславу Шевчуку (возглавлял завод с 2023 по 2024 год), в свою очередь, инкриминируют злоупотребление полномочиями. По уголовному делу, как стало известно «Ъ», он проходит в качестве подозреваемого.

ФКП «Авангард» (входит в ГК «Ростех»), согласно открытым данным, зарегистрировано в октябре 1991 года в Стерлитамаке. Предприятие производит оружие и боеприпасы. Гендиректор — Дмитрий Логинов. С 2014 года финансовая отчетность предприятия не публикуется. С 2023 года завод и Станислав Шевчук находятся под украинскими и европейскими санкциями.

Предполагаемое преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, Станислав Шевчук и Михаил Богоявленский без замечаний приняли результаты строительно-монтажных работ на предприятии, несмотря на то что они «фактически были сорваны по вине подрядчика, а договор расторгнут». Общая стоимость работ оценивалась в 51 млн руб.

«Вследствие этого, в результате осуществления преступных действий вопреки интересам службы должностные лица отказались от получения предусмотренной договором подряда банковской гарантии подрядчика в размере 50 млн руб.»,— отметили в пресс-службе УФСБ, не раскрыв названия подрядчика.

Ведомство также установило, что Михаил Богоявленский в 2023 году требовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку 120 млн руб., взамен обещая преимущество на торгах. Так, по результатам конкурса были заключены контракты на поставку оборудования для оборонного предприятия на общую сумму около 2 млрд руб. Часть из этих денег предприниматель перечислил аффилированным лицам, обналичил их и передал обвиняемому. С конца 2023 года по январь 2025 года господин Богоявленский, полагает следствие, получил 35 млн руб. Имя бизнесмена также не разглашается.

У одного из фигурантов дела, судя по опубликованным УФСБ фотографиям, при обыске нашли свыше 1,1 млн руб. наличными. Эти деньги принадлежат, вероятно, Михаилу Богоявленскому. Его, по данным «РБК Уфа», задержали в Дзержинске, где он является действующим депутатом городской думы от «Единой России».

По словам адвоката Михаила Богоявленского Ростислава Фершалова, его подзащитный вину не признает, а обвинение считает голословным. От подробных комментариев он воздержался.

Станислав Шевчук вину также не признает, сообщила Ъ его адвокат Гульшат Камалтдинова. По ее словам, в арбитражном суде Башкирии идут процессы, инициированные «Авангардом», с подрядчиками. Предприятие, отметила адвокат, хочет через суд добиться выполнения спорных работ.

В пресс-службе управления СКР по Башкирии, где расследуется уголовное дело, от комментариев воздержались.

Венера Хисамова