Обстрелы ВСУ повредили 23 дома в Курской области, 16 восстановлены

За прошедшую неделю в Курской области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 23 дома. 15 из них — частные, восемь — многоквартирные (МКД). Под ударом оказались Курск, Льгов и Рыльск, сообщил врио первого замгубернатора — председателя правительства региона Александр Чепик на заседании правительства.

По словам господина Чепика, 12 частных домов и четыре МКД уже восстановлены, установлено около 100 окон, восстановлено 1,5 тыс. кв. м крыш и фасадов. Ремонтные работы продолжаются в 76 объектах ИЖС и восьми многоэтажках региона.

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров сообщил о разминировании за неделю 2,94 тыс. га территории (всего разминировано 60,9 тыс. га). За тот же период было обнаружено 17,5 тыс. взрывоопасных предметов (всего — 597,8 тыс. боеприпасов). Всего обстрелам подверглись 45 населенных пунктов, в 15 из них устраняют последствия ударов ВСУ.

На прошлой неделе после атаки БПЛА на частный дом в Курске был погиб 73-летний горожанин.

Ульяна Ларионова